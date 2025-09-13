Estudiantes ganó el clásico y clasificó a semifinales del TRL

Estudiantes ganó el clásico y se clasificó a las semifinales del TRL (Foto: Instagram - Jano Colcerniani).

Este sábado el Club Atlético Estudiantes y el Paraná Rowing Club protagonizaron un nuevo clásico en el marco del Torneo Regional del Litoral. El partido se llevó a cabo en la sede del Parque Urquiza del Albinegro y contó con el arbitraje de Juan Moyano, de la Unión Entrerriana de Rugby.

El duelo por la 15ª fecha del campeonato tuvo los ribetes típicos de un clásico, pero la victoria fue del equipo que llegó mejor parado en la tabla de posiciones. El CAE se impuso por 34-11 y de esta manera llegó a los 51 puntos en la tabla de posiciones del Top 9, de manera que logró la clasificación a las semifinales por el campeonato. El Remero, por su parte, no sumó y quedó relegado a la séptima posición con 30 puntos.

En la próxima fecha, que se jugará recién el fin de semana del 11 de octubre (en medio se definirá el Torneo del Interior “A”), Estudiantes deberá visitar a Old Resian, que quedó libre en esta jornada; mientras que Rowing será local de Duendes de Rosario.

-Fixture | Fecha 15

Estudiantes 34-11 Rowing.

Santa Fe RC 20-15 CRAI.

Gimnasia (R) 13-25 Jockey (R).

Duendes 68-17 Jockey (VT).

Libre: Old Resian.



-Posiciones:

1°) Jockey (R): 59 puntos.

2°) Estudiantes: 51.

3°) Duendes: 43.

4°) Gimnasia (R): 37.

5°) Santa Fe RC: 36.

6°) Old Resian: 30.

7°) Rowing: 30.

8°) CRAI: 23.

9°) Jockey (VT): 4.



-Próxima fecha (16ª - 11/10)

Old Resian - Estudiantes.

Rowing - Duendes.

Jockey (R) - Santa Fe RC.

Jockey (VT) - Gimnasia (R).

Libre: CRAI.

Segunda División

Tilcara ganó en su partido por la Segunda División. Como visitante, derrotó a CRaR por un ajustado 19-18 que le permitió llegar a los 52 puntos, con los que marcha segundo en la tabla de posiciones. La parte negativa para el Verde es que en la próxima fecha quedará libre y sus rivales podrían recortarle diferencias.

-Resultados (fecha 15)

CRaR 18-19 Tilcara.

Provincial 13-29 Universitario (R).

Alma Juniors 34-32 Universitario (SF).

Logaritmo 23-31 Gimnasia (P).

Libre: Los Caranchos.



-Posiciones

1°) Universitario (R): 66 puntos.

2°) Tilcara: 52.

3°) Alma Juniors: 44.

4°) Los Caranchos: 41.

5°) Provincial: 28.

6°) CRaR: 21.

7°) Logaritmo: 21.

8°) Universitario (SF): 20.

9°) Gimnasia (P): 17.



-Próxima fecha (16ª - 4/10)

Universitario (R) - CRaR.

Gimnasia (P) - Provincial.

Universitario (SF) - Logaritmo.

Los Caranchos - Alma Juniors.

Libre: Tilcara.