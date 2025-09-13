River sufrió, pero le ganó a Estudiantes en La Plata y manda en su zona

River Plate golpeó temprano y se llevó un buen triunfo.
Este sábado Estudiantes recibió a River Plate en el estadio Jorge Luis Hirschi por la octava fecha del Torneo Clausura en la Liga Profesional. El duelo se llevó a cabo con el arbitraje de Nicolás Ramírez, asistido en el VAR por Fernando Echenique.
Nota en desarrollo.
Con el triunfo, los de Marcelo Gallardo llegaron a 18 puntos y se ubican como líderes en la Zona B; mientras que el Pincha quedó en la séptima colocación de su grupo con 12 unidades.
En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez recibirá a Defensa y Justicia el lunes 22, desde las 19; mientras que el Millonario visitará a Atlético Tucumán el sábado 20, desde las 21.15.
-SÍNTESIS-
Estudiantes 1-2 River Plate.
Goles:
6’PT: Giuliano Galoppo (RIV).
14’PT: Ignacio Fernández (RIV).
46’ST: Santiago Núñez (EST).
Expulsado:
39’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).
Formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, José Sosa, Alexis Castro; Facundo Farías.
DT: Eduardo Domínguez.
River Plate: Franco Armani; Nahuel Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
DT: Marcelo Gallardo.
Cambios:
18’PT: ingresó Santiago Núñez por Leandro González Pírez (EST).
ET: ingresó Kevin Castaño por Ignacio Fernández (RIV).
ET: ingresó Matías Galarza Fonda por Sebastián Driussi (RIV).
ET: ingresó Edwuin Cetré por Alexis Castro (EST).
ET: ingresó Cristian Medina por Mikel Amondarain (EST).
ET: ingresó Guido Carrillo por Tiago Palacios (EST).
25’ST: ingresó Santiago Lencina por Giuliano Galoppo (RIV).
27’ST: ingresó Leonardo Suárez por José Sosa (EST).
31’ST: ingresó Paulo Díaz por Enzo Pérez (RIV).
36’ST: ingresó Facundo Colidio por Maximiliano Salas (RIV).
Amonestados:
37’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).
44’PT: Maximiliano Salas (RIV).
44’PT: Santiago Arzamendia (EST).
13’ST: Lautaro Rivero (RIV).
22’ST: Cristian Medina (EST).
22’ST: Marcos Acuña (RIV).
47’ST: Guido Carrillo (EST).
47’ST: Franco Armani (RIV).
49’ST: Kevin Castaño (RIV).
50’ST: Facundo Colidio (RIV).
Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Fernando Echenique.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.