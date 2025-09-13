Banfield le propinó otro golpe a Independiente en Avellaneda

Este sábado por la tarde, Independiente recibió a Banfield en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional. El partido se disputó en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contó con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Sebastián Martínez.

En los primeros instantes del juego Independiente contó con la primera llegada. Un centro de Santiago Montiel desde la izquierda se cerró demasiado y acabó en el techo del arco ante la mirada de Facundo Sanguinetti.

Luego quien tuvo la posibilidad fue Facundo Zabala, que sacó un remate desde afuera del área por el costado izquierdo del ataque. El derechazo del lateral se fue apenas por encima del travesaño ante la estirada de Sanguinetti.

Los de Julio Vaccari continuaron llegando y esta vez el que se perdió el gol fue Lautaro Millán, que luego de que Ignacio Pussetto aguantara el balón con el cuerpo, sacó un remate que se perdió muy por encima del travesaño.

Banfield, por el contrario, marcó en su primera aproximación. El buen centro de Gonzalo Ríos llegó a la cabeza de Martín Río, que apareció en el área chica y con un cabezazo cruzado al poste izquierdo de Rodrigo Rey estampó el 1-0. El visitante había tenido manejo de la pelota, pero con serias dificultades para concretar esas llegadas.

Todavía en el primer tiempo, el Rojo pudo empatar con una jugada en la que la presión de Millán hizo que un pase desde la derecha hacia la izquierda llegue a la posición de Zabala sin la intervención de rivales. El remate del defensor se fue muy desviado en otra ocasión malograda por el anfitrión.

En la segunda mitad, Banfield tuvo la primera ocasión para anotar el segundo. Esta vez Ríos asistió a Mauro Méndez, que controló de derecha y remató de zurda dentro del área, pero su disparo se fue muy desviado.

Luego lo tuvo Nicolás Meriano, que llegó para cabecear dentro del área luego de un preciso centro de Gonzalo Ríos desde la derecha. El cabezazo del central se perdió por encima del travesaño.

El segundo también pudo llegar en un tiro libre ejecutado desde el costado izquierdo que Rey despejó sobre la línea dando un rebote largo que nadie pudo aprovechar. Bruno Sepúlveda casi sorprende con la ejecución potente y baja hacia el arco del Rojo. Fue lo último: Banfield se llevó los tres puntos.

Con el triunfo, el Taladro llegó a 13 puntos y se ubica tercero dentro de la Zona A; mientras que el Rojo permanece en el último lugar de la Zona B con tres unidades.

En la próxima fecha, Independiente recibirá a San Lorenzo, el domingo 21 desde las 14.30; mientras que a los de Pedro Troglio les tocará visitar a Argentinos Juniors, el mismo día, pero desde las 19.

-SÍNTESIS-

Independiente 0-1 Banfield.



Gol:

37’PT: Martín Río.



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto.

DT: Julio Vaccari.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Lucas Palavecino por Lautaro Ríos (BAN).

ET: ingresó Tomás Adoryán por Frank Castañeda (BAN).

ET: ingresó Luciano Cabral por Felipe Loyola (IND).

ET: ingresó Pablo Galdames por Lautaro Millán (IND).

10’ST: ingresó Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto (IND).

11’ST: ingresó Matías Abaldo por Walter Mazzantti (IND).

24’ST: ingresó Julio Furch por Rodrigo Auzmendi (BAN).

31’ST: ingresó Leonardo Godoy por Federico Vera (IND).

38’ST: ingresó Santiago Daniele por Nicolás Meriano (BAN).

38’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Gonzalo Ríos (BAN).



Amonestados:

25’PT: Lautaro Ríos (BAN).

39’PT: Ignacio Pussetto (IND).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Sebastián Martínez.



Estadio: Libertadores de América.

Video: Liga Profesional.