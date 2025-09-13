Gualeguaychú: un hombre, en terapia intensiva a raíz del incendio de una vivienda

Se trata de un paciente de 83 años, que está en proceso de recuperarse de una operación. La inhalación de humo le afectó los pulmones.

El incendio en el interior de una vivienda ubicada en el sector A del barrio 140 Viviendas "Arturo Illia" de la zona oeste de Gualeguaychú, dejó a una persona en grave estado de salud.

Se trata del propietario de la vivienda de 83 años, que esta atravesando un postoperatorio por una cirugía de su cadera y que fue rescatado por sus vecinos y tres integrantes de Obras Sanitarias del Municipio: Matías Benítez, Rubén Morales y Manuel Vignais.

Luego de la asistencia en la Guardia Médica del Hospital Centenario, el paciente -policía retirado- fue derivado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva con suministro de oxígeno debido a que la inhalación de humo efecto los pulmones. Su pronóstico es reservado.

Al iniciarse el incendio, algunos vecinos ingresaron con baldes a la vivienda para sofocar las llamas, otros se comunicaron con Bomberos Voluntarios. Sin embargo, ante el avance del fuego y la desesperación, decidieron sacar de la casa al hombre en una silla y bajaron las escaleras para ponerlo a resguardo hasta que fue trasladado al nosocomio.

