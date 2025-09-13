Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Este sábado se terminó el vínculo de Julio Vaccari con Independiente. El entrenador le comunicó al presidente de la institución, Néstor Grindetti, que no continuará en el equipo luego de la derrota frente a Banfield por 1-0.

La caída por la octava fecha de la Liga Profesional en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini fue el punto final para una serie de reveses sufridos por la conducción técnica del equipo en las últimas semanas.

Independiente actualmente está último en la Zona B del torneo con apenas tres puntos, mientras que en la tabla anual está en el 14° lugar con 32 unidades, a tres puntos del último lugar clasificado a la Copa Sudamericana (Racing está noveno con 35).

Eso no es todo, el Rojo quedó recientemente eliminado de la Copa Sudamericana luego de que la Conmebol decidiera darle por perdida la serie ante Universidad de Chile.

Esto fue luego de los incidentes que se produjeron en el estadio del Rojo que involucró la agresión por parte de hinchas chilenos a hinchas locales y la posterior violenta reacción de algunos hinchas del Rojo contra los visitantes que habían quedado en el estadio.

Deportivamente estaba abajo en el resultado: en Chile había caído por 1-0 y en la vuelta ya habían pasado 45 minutos y en el complemento se encontraban 1-1, con lo que el global favorecía a los chilenos por 2-1.

A estos resultados se suma además la eliminación en Copa Argentina a manos de Belgrano, que le ganó por 2-0 en los octavos de final del torneo.

Números

El paso de Vaccari por Independiente no puede establecerse como negativo. Dirigió un total de 61 partidos de los que ganó 25, empató 19 y perdió 17. Su equipo convirtió 79 goles y recibió 50, obteniendo un total de 94 puntos sobre 183 posibles (51,3% de los puntos).

En el Torneo Apertura 2025 llevó a su equipo a las semifinales, en las que cayó ante Huracán por penales luego de eliminar a Independiente Rivadavia y a Boca Juniors.

Su llegada se produjo en julio de 2024 y debutó con derrota ante Instituto por 3-1. Estuvo en el equipo por poco menos de un año y dos meses.