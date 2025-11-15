“Un ajuste inútil”: Guillermo Michel cuestionó al Gobierno por los posibles cambios al monotributo

El diputado entrerriano criticó al Gobierno por impulsar cambios sin tener en cuenta la realidad productiva del interior y advirtió que el régimen aporta apenas el 1,4% de la recaudación. Milei negó que se evalúe eliminarlo.

En medio de la discusión por la reforma tributaria, el diputado entrerriano Guillermo Michel advirtió que el gobierno “revela un profundo desconocimiento del funcionamiento económico del país” al plantear cambios sobre el monotributo, un régimen del que dependen 4,7 millones de trabajadores y donde más del 85% pertenece a las categorías más bajas, mientras Javier Milei niega que su eliminación esté en análisis y acusa a los medios de “inventar mentiras”.

En una entrevista con Radio Mitre, el diputado por Entre Ríos y ex director nacional de Aduana, Michel subrayó que el aporte de este régimen representa apenas “el 1,4% del total de la recaudación”, por lo que cualquier intento de trasladarles obligaciones propias del régimen general sería, a su juicio, “un ajuste inútil”.

Michel planteó que las medidas oficiales parten de un diagnóstico erróneo y alertó sobre las consecuencias que podría tener forzar una transición brusca hacia un esquema más exigente. “¿Le va a obligar a un pequeño contratista a presentar IVA y Ganancias?”, cuestionó, al tiempo que advirtió que muchos monotributistas se verían empujados nuevamente a la informalidad: “Cuando están en el tope de la categoría, dejan de facturar o cobran en negro”.

En esa línea, Michel explicó que la Casa Rosada impulsa medidas pensadas desde el escritorio porteño y sin una mirada federal. Al respecto, afirmó: “En Capital la gente tiene acceso a otras tecnologías, todo es más fácil”. Y añadió: “Pero en el interior es una herramienta muy utilizada que le simplifica la vida”, recordando que el monotributo permitió que millones de trabajadores se formalizaran y crecieran.

En ese sentido, explicó que su bloque posee un proyecto para revertir esta situación: "Tenemos una propuesta que se llama ‘Simple’, que es un puente para que las PyMEs puedan tener un esquema simplificado de presentación y pago".

Para Milei, la eliminación del monotributo es "una mentira inventada por los medios"En paralelo, el presidente Javier Milei salió a desmentir que su Gobierno esté evaluando eliminar el monotributo. En uno de los pocos streaming donde da declaraciones, aseguró que la versión es “una mentira inventada por los medios para generar ruido” y pidió “bajar la ansiedad” hasta que se conozca el contenido final del paquete de reformas económicas.

"Bajen la ansiedad, los proyectos estarán cuando tengan que estar. La eliminación del Monotributo es una mentira inventada por los medios para generar ruido", dijo en Neura.

Fuente: Perfil.