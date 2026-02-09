Detuvieron en Santa Elena a un hombre acusado de abuso sexual

En el marco de una causa judicial por abuso sexual, personal de la Comisaría Santa Elena concretó este lunes la detención de un hombre de 51 años, quien era requerido por la Justicia en virtud de un mandamiento judicial vigente.

Según se informó a ANÁLISIS, tras tareas investigativas y recorridas realizadas en distintos sectores de la ciudad, el sujeto fue localizado y aprehendido en inmediaciones del barrio Hipólito, donde fue interceptado por los efectivos policiales.

Una vez puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión formal del individuo, quien quedó a disposición de la magistratura actuante.

Posteriormente, fue trasladado al nosocomio local para la realización del examen médico de rigor y luego derivado a la Jefatura Departamental La Paz, donde continúan las actuaciones correspondientes.