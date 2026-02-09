Moria Casán salió a aclarar la relación que mantienen Sofía Gala y Fito Páez

La actriz Moria Casán salió a fijar postura tras el revuelo que generó el beso en escena entre Sofía Gala y Fito Páez durante un show en Niceto Club.

La imagen que se viralizó rápidamente, disparó versiones de romance, pero la actriz desmintió cualquier vínculo amoroso y encuadró el gesto dentro de la libertad afectiva y artística.

El momento ocurrió cuando Páez participó como invitado sorpresa en el recital de Fea, la banda que lidera Sofía Gala, y en medio de la presentación ambos se besaron sobre el escenario y el clip comenzó a circular en redes, generando todo tipo de interpretaciones.

Al ser consultada por el tema en su programa, Casán le bajó el tono a la escena y evitó dramatizarla, por lo que definió a su hija como una artista intensa, atrevida y destacó su presencia escénica.

En lugar de enfocarse en el beso, puso el acento en el proyecto musical y explicó que Fea es una creación propia de Sofía, que la banda se formó hace aproximadamente un año, que todavía no tiene disco editado y que próximamente habrá novedades importantes en el plano musical.

La conductora también remarcó el valor artístico del grupo integrado por seis músicos y expresó orgullo por el camino que su hija está desarrollando.

Por otro lado, sobre la relación entre su hija y el músico, Moria contó que mantiene diálogo frecuente con Páez y que le agradeció su generosidad con Sofía. Asimismo, lo definió como un hombre que la cuida y la acompaña desde un lugar de amistad y protección.

Volviendo al beso, la “One” aseguró que Sofía se besa en la boca con amigos y que ese gesto no implica una relación sentimental. Incluso recordó que ella misma tenía esa costumbre con su hija cuando era chica y lo vinculó con formas de expresar afecto y con códigos de libertad personal.

Para cerrar ese punto, describió el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez como una relación de mucho cariño y respeto, basada en la amistad.

Finalmente, agregó que el cantante suele bromear con pedirle “la mano” de su hija, siempre en tono de chiste, y reiteró que se trata de un lazo entrañable, no romántico.

Fuente: Noticias Argentinas.