Brasil en Branco e Preto llega a Erarte con un homenaje a la música popular brasileña

Brasil en Branco e Preto, este viernes a las 21 en Erarte.

Este viernes 13 de febrero, a las 21, el espacio cultural Erarte será escenario de una noche dedicada a la riqueza y la elegancia de la Música Popular Brasileña (MPB) con el recital “Brasil en Branco e Preto”.

El espectáculo contará con la participación de Horacio Lapunzina en voz, Electra Barbagelata en voz y percusión, José Luis Viggiano en percusión y Mario García en saxo. El cuarteto propone un recorrido por clásicos inolvidables de grandes referentes del género como Chico Buarque, Iván Lins, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Tom Jobim y Dori Caymmi, entre otros.

La propuesta combina interpretaciones cuidadas, climas íntimos y una fuerte impronta rítmica, invitando al público a sumergirse en el universo sonoro de Brasil a través de canciones que ya forman parte del cancionero popular latinoamericano.

El recital se realizará en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos).Las entradas pueden adquirirse por WhatsApp al 343 4808780 o a través de la plataforma Eventbrite.

Una cita imperdible para amantes de la música brasileña y para quienes buscan una propuesta artística de calidad en la escena local.