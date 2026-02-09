La China Suárez acusó a Juariu de hostigar a su hija con información falsa.

Eugenia “La China” Suárez volvió a revivir la polémica al cruzar a la periodista Victoria Braier, más conocida como Juariu, a quien acusó de hostigar a su hija Magnolia en medio de las celebraciones de su cumpleaños.

El escándalo se generó durante la tarde del domingo, cuando la actriz reaccionó de manera pública a la información que la instagrammer contaba en sus redes.

La “información de último momento” que Juari replicaba sostenía que la malla que Magnolia tenía puesta en su celebración era en realidad “un regalo de Icardi a Isi”: “Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal”.

Según indicó, Mauro Icardi habría insistido a sus hijas con que asistieran al cumpleaños e incluso habría intimado a la Justicia para que Wanda Nara las llevase: "El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple".

"Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no estaba. Que pesado. Y como respuesta a todo esto le ponen (a Magnolia) la malla de Isi que le regaló el padre? Qué es? Un castigo?", cuestionó la panelista de Corta por Lozano.

Pocos minutos después de que el escándalo estallara en redes, la actriz se refirió a la información y escribió: “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”.

Si bien no negó ni aclaró realmente lo que sucedió con la malla, insinuó que la periodista fomentaba el bullying a una menor con su información.

Por su parte, la periodista defendió su postura y apuntó contra la China: “Eugenia Suárez, alias ‘la china’ me acusa de hostigar. Solo di información. No hablo de los menores sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.

Fuente: Noticias Argentinas.