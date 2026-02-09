Se incendió una camioneta al costado de la ruta y se consumió casi por completo

Una camioneta Volkswagen Amarok se incendió sobre la ruta provincial Nº 6, entre el acceso a Maciá y el cruce con la ruta provincial Nº 39. Los ocupantes del vehículo, oriundos de Buenos Aires, se encuentran todos en buen estado de salud tras salir a tiempo del vehículo.

Según se informó, el fuego comenzó a avanzar rápidamente desde el motor mientras iban en marcha. Intentaron sofocarlo, pero no pudieron. Todo apuntaría a que se originó por una falla mecánica.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Maciá, Bomberos Voluntarios y Zapadores de Rosario del Tala y personal policiaAhora.com.