Beach Volley: la paranaense Michel Tosi se consagró campeona en el Circuito Argentino

La paranaense Victoria Michel Tosi festejó este domingo junto a Brenda Churín en lo más alto del podio de la sexta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa, disputado del 6 al 8 de febrero en San Andrés de Giles. La dupla Palermo y Ruiz celebró, por su parte, en la rama masculina.

El camino al título para la dupla femenina, Churín/Michel Tosi, comenzó el domingo 8 por la mañana, dónde vencieron por 2-0 a Lisa/Ramallo y Chaya/Di Lello, en cuartos y semifinal respectivamente. En la final tuvieron que batallar frente a Ghigliazza/Abdala para obtener el campeonato por 2-0, con parciales de 22-20 y 23-21.

Michel Tosi, hija del exbasquetbolista de Echagüe y la selección argentina Ernesto Nito Michel, se volcó últimamente al vóleibol playa, aunque originalmente se desempeñó en indoor. Ha jugado en San Lorenzo de Almagro, Hämeenlina de Finlandia, Erfurt de Alemania y San Isidro de San Francisco, donde retomó el deporte tras haberse dedicado a estudiar.

En la rama masculina, Palermo/Ruíz triunfaron en cuartos de final por 2-1 frente a Osatinsky/Diaz para avanzar a semifinales. En dicha instancia, se enfrentaron a Paz Monzon/Mondino, ganando por 2-0. Finalmente, en el partido por el primer puesto, pelearon frente a Blanco/Cuevas y, tras un encuentro muy parejo, salieron victoriosos por 2-1, con parciales de 18-21, 21-12 y 15-9.

La próxima etapa se disputará en Villa María, Córdoba del 14 al 17 de febrero.