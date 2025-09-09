Paraná continúa sin colectivos por quinto día consecutivo

Este martes 9 de septiembre comienza sin transporte público en la ciudad de Paraná. Se cumplieron cinco días consecutivos de paro de colectivos urbanos en la capital entrerriana, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Todavía no hay certezas de cuándo regresa el servicio. Cabe aclarar que sí hay colectivos del Área Metropolitana.

La medida de fuerza en ciudad de Paraná inició el viernes con inasistencia a los lugares de trabajo de los choferes. Sigue el paro por tiempo indeterminado y afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

Este martes continuó sin servicio en la ciudad de Paraná. Hasta tanto no se pague la totalidad del sueldo de los trabajadores, el gremio anunció que no regresarán los colectivos a circular, publicó Ahora.

Cabe recordar que la medida de fuerza se debe a que las empresas prestatarias del servicio depositaron el 50% del salario de agosto y no hay certezas de cuándo completarán la totalidad, en medio de una puja con la Municipalidad de Paraná.