Gaillard contra los agrotóxicos: “Tener un negacionista en la Casa Rosada profundiza los desafíos ambientales”

La diputada nacional Carolina Gaillard participó este martes en Paraná de la Ronda 400 contra los agrotóxicos. “Tener a un negacionista del cambio climático en la Casa Rosada profundiza los desafíos ambientales y el rol de las organizaciones es clave. Son las voces que queremos llevar al Congreso”, sostuvo la candidata a senadora nacional de la Lista 503.

“Es esencial pensar el medio ambiente y construir políticas públicas y normas teniendo en cuenta la voz de las organizaciones. Este colectivo ejemplar que hace más de siete años sostiene las rondas es un ejemplo de resistencia”, remarcó Gaillard, que fue coautora del proyecto por el cual se incluyeron los delitos ambientales en el Código Penal, basado en una iniciativa de Pino Solanas.

“La apertura hacia actividades contaminantes, la desregulación y el desfinanciamiento son cuestiones preocupantes de estos tiempos que nos marcan a la defensa del ambiente como un tema urgente, esencial y no negociable", advirtió Gaillard al acompañar la actividad que impulsa desde 2018 en la Plaza Mansilla la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta”.

“Un territorio libre de agrotóxicos implica la transición a un modelo productivo que no nos enferme y conlleva cambios esenciales en nuestra legislación. Es un tema que desde siempre estuvo en nuestra agenda y vamos a profundizar”, concluyó la legisladora, quien concurrió junto a Evelina Kloster, candidata a diputada nacional de la Lista 503 y referente de Patria Grande.