Tarifa eléctrica: el gobierno anunció un tope más bajo a las tasas municipales

El Gobierno de Entre Ríos anunció este miércoles que comenzó a firmar convenio con los municipios para bajar las tasas municipales de las tarifas eléctricas. Se estima que la medida impactará en una reducción de hasta un 9% en el valor que pagan los contribuyentes.

El gobernador Rogelio Frigerio hizo el anuncio en Casa de Gobierno, junto a funcionarios del área y el titular de Enersa, y explicó que “se empezó a firmar un convenio de adhesión entre Provincia y municipios para poner un tope a la tasa de alumbrado publico hoy del 16%, que hoy es la más alta del país, y bajarla al 13%“.

Al mismo tiempo, el primer mandatario indicó que el convenio acuerda una reducción del concepto de “contribución municipal del 8,69 al 6%. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener el VAD bajo y congelado”, publicó Ahora.

“Estamos hablando de una reducción para aquellas familias que tenían las tasas municipales más altas de casi 9% a partir del 1 de enero. Por eso necesitamos a trabajar ya para que desde noviembre se empiece a devengar en la boleta de luz este nuevo cuadro tarifario con estas reducciones significativas de las tasas y contribuciones municipales”.

“La boleta de luz sigue siendo cara para el bolsillo de los argentinos y en particular de los entrerrianos, pero imagínense lo que sería si como en el pasado seríamos la provincia más cara. Vamos a seguir bajando en el ranking y no descansar hasta transformarnos en la provincia más competitiva en términos de energía”, agregó.

Consultado por la cantidad de adhesiones, dijo que desde este martes comenzó la firma de acuerdos con los municipios. “Tenemos un tercio de los municipios que adhirieron, pero creemos que todos van a hacerlo”, afirmó, y remarcó: “Es un avance significativo y vamos a dejar de ser la provincia con las tasas más alta del país. Es un anuncio muy importante que trabajamos con todos los municipios”.