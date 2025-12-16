Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Juan Alberto Pazo renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se conoció esta madrugada a través de un comunicado del Ministerio de Economía y terminó por hacerse efectivo con la publicación de los cambios en el Boletín Oficial. De esta manera, el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera pasada la medianoche a través de su cuenta de X (Twitter).

Luego, la decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, estos cambios responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, también acepta la renuncia de Vázquez a su anterior cargo como Director General de la Dirección General Impositiva de ARCA, para permitir su designación al frente del organismo.

El cuarto artículo del decreto establece: “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al licenciado Andrés Edgardo Vázquez en el cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía, para completar un periodo de ley”.

En el decreto, el Gobierno le agradece expresamente los servicios prestados por ambos funcionarios durante su gestión.

Desde el Ministerio de Economía se subrayó que la gestión de Juan Pazo estuvo marcada por “grandes y profundas transformaciones” en ARCA, entre las que se incluyen la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.

El comunicado oficial remarca que Pazo asumió la dirección ejecutiva el 11 de diciembre de 2024, cuando tomó el lugar de Florencia Misrahi, desplazada por decisión del presidente Milei. Su salida no implica un alejamiento total, ya que seguirá aportando su experiencia y visión para el desarrollo económico argentino.

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.

Vázquez llega con una extensa trayectoria en el sector fiscal y con un perfil técnico que refuerza los objetivos del Gobierno en cuanto a control y fiscalización, dado el rol que ocupó hasta hoy.

(Fuente: Infobae)