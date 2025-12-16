Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA tras la salida de Juan Pazo

El Gobierno nombró a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo. El nuevo titular llega con una extensa trayectoria en el sector fiscal y con un perfil técnico que refuerza los objetivos del gobierno de Javier Milei en cuanto a control y fiscalización.

Vázquez cuenta con una sólida formación internacional, habiendo participado en múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999. Estas experiencias le otorgaron un profundo conocimiento en técnicas de prevención del lavado de activos y en la lucha contra el fraude económico, áreas que resultarán claves en su nuevo rol en el ARCA.

A lo largo de su carrera, Vázquez se destacó por su formación académica, al obtener títulos como Licenciado en Administración y Contador Público, emitidos por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en otros múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó puestos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal. Su experiencia en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la inteligencia fiscal lo convierte en el candidato elegido para enfrentar los desafíos que implica la gestión del ARCA.

Hace un año, Vázquez había sido designado para estar al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los roles más estratégicos dentro de la ANR, entidad que se encarga de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país. Allí reemplazó de Gabriel Ramírez, luego de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de un hombre de estrecha cercanía al entorno de Santiago Caputo.