Rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: cómo votaron los senadores entrerrianos

La Cámara de Senadores convirtió en Ley la Emergencia en Discapacidad al rechazar el veto presidencial de forma definitiva con un total de 67 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
En esta instancia, los tres senadores que representan a Entre Ríos votaron en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei. A pesar de pertenecer a diferentes bloques, Stefania Cora (Unión por la Patria), Alfredo De Angeli (PRO) y Stella Maris Olalla (Unión Cívica Radical) votaron en contra del veto presidencial, consignó Apf.
Cabe recordar que en la sesión ordinaria para convertir en Ley la Emergencia, que se llevó a cabo el pasado 10 de julio, otro había sido el panorama. En aquella oportunidad, solo Cora voto a favor mientras que De Angeli y Olalla estuvieron ausentes.