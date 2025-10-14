Michel se reunió con Mayans en el Senado de la Nación con agenda en la deuda externa

El candidato por Fuerza Entre Rios Guillermo Michel se reunió con el senador nacional José Mayans (UxP-Formosa), presidente del bloque de Unión por la Patria. Según se informó en un comunicado de prensa, “juntos analizaron el complejo escenario de la económica argentina, con eje en la deuda externa y la matriz energética”.

“Los síntomas del fracaso del programa económico de Milei comenzaron cuando el Fondo priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el FMI son cada vez peores. En el caso de Milei, el programa se firmó en marzo y, en agosto, ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo” señaló Michel.

Además, agregó “A pesar de los incumplimientos cambiarios y monetarios -reconocidos por el propio Fondo, que admitió una desviación de USD 3.600 millones en la meta de acumulación de reservas netas-, el organismo desembolsó USD 14.000 millones (12.000 millones en abril y otros 2.000 millones en agosto), equivalentes al 70% del programa total. Como corolario, el FMI flexibilizó sus condiciones de manera humillante: suspendió las revisiones de 2025, pospuso la acumulación de reservas hasta 2026 y difirió las metas originales hasta 2027”.

Por su parte, Mayans señaló: “Si discutimos políticas públicas, este esquema de gobierno lleva a la Argentina a la ruina. No tenemos presupuesto nacional“.

Por último, indicó “el programa económico del gobierno tiene como eje congelamiento salarial y el endeudamiento externo. ¿Por qué tenemos 100 mil millones de dólares más de deuda?”, insistió el legislador, cuestionando el crecimiento del pasivo nacional.