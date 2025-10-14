Gaillard: “Donde hay una violación a los derechos humanos, tenemos que estar presentes”

La diputada Carolina Gaillard (UxP) participó este martes junto a candidatos de la lista Ahora 503 de una actividad de reflexión y solidaridad con Palestina que se realizó en Paraná. “Es nuestro deber denunciar las violaciones a los derechos humanos que perpetra el estado de Israel sobre Gaza”, sostuvo.

El encuentro tuvo lugar en la Unión Árabe y contó con la presencia de la diputada nacional Lorena Pokoik; del ex embajador argentino en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi; y del sociólogo y periodista Jorge Elbaum, integrante del Llamamiento Argentino Judío.

“La causa Palestina es una causa de derechos humanos. Denunciamos el genocidio en Gaza y todos los actos que atentan contra la dignidad de un pueblo que lucha por su autodeterminación. No podemos callar ni especular cuando se matan niños, mujeres, y se corta el suministro de agua potable, y se bombardean escuelas”, expuso Gaillard al hacer uso de la palabra, según se informó en un comunicado de prensa.

La legisladora, que integra el Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina, expresó: “Es nuestro deber tomar posición porque entendemos que donde hay una violación a los derechos humanos tenemos que estar presentes. Ahora 503 es la voz que no se resigna, no especula y no se calla. No podemos permanecer en silencio mientas miles mueren de hambre o por las bombas del ejército israelí. No podemos convalidar un genocidio”.

Participaron también de la actividad los candidatos Javier Schnitman, Evelina Kloster y Ludmila Fernández.