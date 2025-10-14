Básquet: Paraná recibirá el Campeonato Entrerriano de Selecciones U15

El certamen masculino reunirá ocho equipos; uno de ellos será Concordia.

Paraná recibirá del 17 al 19 de octubre el Campeonato Entrerriano de Selecciones U15 Masculino, que reunirá a las futuras promesas del básquetbol de la provincia. El certamen contará con la organización de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) y será fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

La competencia contará con la participación de ocho selecciones que buscarán quedarse con el título provincial. Tendrá presencia de las siete asociaciones entrerrianas, con la particularidad de que Paraná presentará dos representativos, denominados Paraná Rojo y Paraná Blanco.

De esta manera, los equipos quedarán distribuidos en dos zonas:

Zona A: Paraná Rojo, Concordia, Santa Elena y Villaguay.

Zona B: Paraná Blanco, Gualeguaychú, Colón y Pancho Ramírez.

Sedes y competencia

Durante tres intensas jornadas, los partidos se desarrollarán en distintos estadios de la capital provincial: Olimpia, Echagüe, Quique, Talleres y Recreativo serán los escenarios que recibirán la acción del certamen.

El torneo promete un fin de semana a puro básquet, con jóvenes talentos que representarán a sus asociaciones y buscarán consolidarse dentro del proceso formativo provincial.

Fuente: FBER