Schneider exhibió el apoyo de Mario Negri a su candidatura

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y candidato a diputado nacional por el radicalismo entrerriano, Darío Schneider, mantuvo un encuentro con el referente de la UCR Mario Negri. “Un claro respaldo a la campaña legislativa provincial”, se indicó en un parte de prensa.

La reunión se produjo a pocos días de las elecciones del 26 de octubre, donde se definirá la renovación de bancas nacionales. El apoyo de Negri, político de vasta experiencia legislativa y oriundo de Lucas González (departamento Nogoyá), a la lista que integra el radicalismo entrerriano sella un gesto de unidad partidaria, se señaló.

Schneider destacó la importancia de contar con un líder de la trayectoria de Negri, resaltando el valor de su aporte: "Me reuní con Mario Negri. El apoyo a esta elección y al radicalismo de Entre Ríos es una inmensa alegría y responsabilidad para mí. Su experiencia, honestidad y generosidad será fundamental para el proceso legislativo nacional. Gracias por tu apoyo a la lista que integra el radicalismo entrerriano de cara a estas elecciones del 26 de octubre," afirmó el ministro.

La lista que integra el radicalismo de Entre Ríos, y en la cual Darío Schneider es candidato, busca obtener una fuerte representación en el Congreso para brindar el respaldo necesario a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y a la agenda de transformaciones que impulsa el gobierno provincial, se indicó en el comunicado.

“El objetivo es consolidar un bloque legislativo que garantice estabilidad política y la capacidad de diálogo necesaria en el ámbito nacional para impulsar leyes que beneficien directamente a la provincia de Entre Ríos, priorizando la defensa de la gestión y los intereses de los entrerrianos”, se finalizó.