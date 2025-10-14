Fútbol: Agostina Holzheier entrenará desde este miércoles con la preselección argentina

La crespense entrenará del miércoles al viernes en el predio de Ezeiza.

La futbolista entrerriana Agostina Holzheier es una de las convocadas al preseleccionado argentino femenino local que entrenará desde el miércoles y hasta el viernes en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, para la Liga de Naciones.

La exjugadora de River, Gremio de Brasil y actualmente en Racing, es una de las 23 jugadoras citadas por el entrenador Germán Portanova, según la lista difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su sitio web.

En el marco del certamen, Argentina debutará como local ante Paraguay el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, mientras que en la segunda fecha visitará a Uruguay el 28 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.

La lista de convocadas: