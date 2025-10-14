Una familia requirió más de $1.170.000 para no estar debajo de la línea de pobreza

El costo de las canastas básicas se aceleró en septiembre al 1,4%. Aun así, los aumentos se mantuvieron por debajo de la inflación general. Por tercer mes consecutivo, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total arrojaron la misma variación.

Una familia tipo, formada por madre, padre y dos hijos, necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025.

La CBT aumentó un 22% en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9%. Mientras que la CBA registró un incremento interanual del 23,1%, y un alza del 17,5% desde enero hasta septiembre.

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el octavo mes del año, $936.911 para cubrir la CBT y $420.140 para cubrir la CBA.

Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (2,1%). A su vez, las dos quedaron por debajo en la medición interanual (31,8%).

(Fuente: NA)