Stompy Club Band llega a la Escuela de Música

Este viernes 17 de octubre hará su próxima función la Stompy Club Band en el ciclo Escuela Abierta. La cita es en el auditorio Walter Heinze, en calle Italia 61 de Paraná, a partir de las 20. La entrada es libre con una colaboración voluntaria a la cooperadora de la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio.

Los arreglos y dirección general del grupo están a cargo de Mario García, quien además toca el saxofón alto. La formación de los vientos se completa con: Nicolás Abud en trompeta, Nehemias Almeyda en saxofón tenor y Maximiliano Herrlein en saxofón barítono. La sección rítmica está integrada por Martin Correa en Piano, Alejandro Bravo en guitarra, Nahuel Lenardón contrabajo y Alejandro Ferrero en batería.

El repertorio abarca composiciones de Fletcher Henderson, John Kirby, Johnny Hodges, Duke Ellington, Henry James, George Gershwin, Henry Nemo, Ben Webster y Clarence “Gatemouth” Brown. Los arreglos son originales, basados en las grabaciones de los grandes maestros del género y los anteriormente citados.

La agrupación busca recrear una sonoridad y un repertorio en desuso, en algunos casos, y en otros hasta desconocido, sin dejar de lado la alegría del Swing, las raíces del Blues y las Baladas, recreando así la dinámica de las orquestas de Jazz bailables.