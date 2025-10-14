Ley Celíaca: “Seguimos esperando la creación del programa provincial”, advirtió Cecilia Pautasso

La presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos (Acer), Cecilia Pautasso, expresó su preocupación por la falta de avances en la implementación del Programa Provincial de Celíaca, previsto en la legislación vigente. En diálogo con el programa Cosas que pasan (Radio Plaza), sostuvo que, pese a los reclamos y reuniones con las autoridades sanitarias, “seguimos a la espera de que se conforme el programa y podamos saber cuántos celíacos hay en la provincia”.

Pautasso, quien además trabaja en la Defensoría del Pueblo, explicó que el funcionamiento de la obra social OSER se encuentra actualmente “normalizado de algún modo, porque ya no tenemos que estar reclamando meses atrasados”. Detalló que el monto que perciben las personas empadronadas es de 44.108 pesos, y que la actualización se realiza dos veces al año, en mayo y noviembre. Sin embargo, aclaró que “sigue siendo obviamente insuficiente”.

La referente destacó que en la provincia solo unas 15 personas están empadronadas por OSER, aunque se estima que hay alrededor de 12.000 personas con celiaquía en Entre Ríos, de las cuales 3.500 son de Paraná. En ese sentido, apuntó que “otras obras sociales se hacen los remolones a la hora de tener que producir los pagos”, pese a que se trata de “un derecho a la salud y a la alimentación”.

Respecto al estancamiento del programa provincial, Pautasso recordó que desde el inicio de la actual gestión sanitaria “hemos tenido una paciencia extrema”. Aseguró que se ofreció personal del área de salud para integrarlo, sin que eso implicara un costo adicional, pero “seguimos esperando”.

La dirigente señaló además que no existen datos precisos sobre la cantidad de personas diagnosticadas, ya que “no están llegando los reactivos de Nación para la detección temprana” y “tampoco hay un registro real” de casos, solo estimaciones basadas en estudios poblacionales.

Finalmente, cuestionó la falta de continuidad política en la aplicación de la ley: “Entre Ríos se vanagloriaba de tener una legislación más benéfica que la nacional, y hoy hemos quedado atrás”, lamentó.