Hubo un corte parcial en la ruta nacional 168 por reclamo de pescadores ante la suspensión del acopio

Pescadores iniciaron un corte parcial en el ingreso a Santa Fe por ruta nacional 168 en protesta por la suspensión del acopio de pescado de río para exportación desde el 3 de diciembre de 2025.

Pescadores santafesinos realizaron este miércoles por la mañana un corte parcial de tránsito en la ruta nacional 168, a la altura del viaducto Oroño, en el acceso este a la ciudad de Santa Fe. La protesta comenzó poco después de las 8 y forma parte de una serie de manifestaciones que se repiten en otros puntos de la provincia de Santa Fe en rechazo a la suspensión del acopio de pescado de río con destino a exportación.

La medida se originó tras la disposición que establece que, desde el 3 de diciembre de 2025, quedará suspendido el acopio de especies provenientes del Paraná y sus afluentes para el mercado externo. La resolución busca fortalecer el mercado interno y proteger el recurso ictícola, pero generó un fuerte malestar entre pescadores artesanales y trabajadores del sector.

Desde la entidad que nuclea a los pescadores artesanales advierten que la decisión impactará directamente en la economía de miles de familias santafesinas, cuyos ingresos dependen de la cadena productiva vinculada a la exportación.

Reuniones sin avances y pedidos concretos

Representantes de los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos mantuvieron reuniones con el objetivo de acordar medidas conjuntas, entre ellas la posibilidad de fijar cupos mínimos de exportación. Sin embargo, según indicaron voceros del sector, aún no hubo avances significativos.

En las últimas dos semanas también se desarrollaron mesas de diálogo entre cooperativas, frigoríficos y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, pero los pescadores aseguran que las propuestas oficiales han sido insuficientes.

“Los pescadores quedamos afuera”

Jesús Pérez, referente de la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde, cuestionó la postura gubernamental. “El Gobierno propone fortalecer a los frigoríficos, otorgarles préstamos para el mercado interno, pero eso no resuelve el problema de fondo. Los pescadores quedamos afuera”, expresó.

El sector sostiene que la suspensión del acopio dejará sin sustento a quienes dependen de la pesca del Paraná para sobrevivir y exigen una solución que contemple su participación en la cadena productiva.

Situación del tránsito

Al momento del inicio de la medida, no se confirmó si el corte sería total o parcial, aunque finalmente se realizó de forma intermitente para permitir el paso reducido de vehículos. La presencia de las fuerzas de seguridad y las demoras ocasionadas generaron congestión en el ingreso a la ciudad durante gran parte de la mañana.

