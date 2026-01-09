La razón de la invasión de Estados Unidos a Venezuela

La verdadera razón de la invasión de Venezuela por Estados Unidos se remonta a un acuerdo concluido por Henry Kissinger con Arabia Saudita en 1974.

Y voy a explicarte por qué, en realidad, se trata de la SUPERVIVENCIA del propio dólar estadounidense.

Ni las drogas.

Ni el terrorismo.

Ni la “democracia”.

Se trata del sistema del petrodólar, que permitió a Estados Unidos mantenerse como la potencia económica dominante durante 50 años.

Y Venezuela acaba de amenazar con ponerle fin.

Esto es lo que realmente ocurrió:

Venezuela posee 303 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo.

Las más grandes del mundo.

Más que Arabia Saudita.

El 20% del petróleo mundial.

Pero aquí está lo que realmente importa:

Venezuela vendía activamente ese petróleo en yuanes chinos, y no en dólares.

En 2018, Venezuela anunció su intención de “liberarse del dólar”.

Comenzaron a aceptar yuanes, euros, rublos -todo menos dólares- para su petróleo.

Solicitaron ingresar a los BRICS.

Estaban estableciendo canales de pago directos con China, eludiendo por completo el sistema SWIFT.

Y disponían de suficiente petróleo para financiar la desdolarización durante décadas.

¿Por qué es importante esto?

Porque todo el sistema financiero estadounidense se apoya en una sola cosa:

El petrodólar.

En 1974, Henry Kissinger cerró un acuerdo con Arabia Saudita:

Todo el petróleo vendido en el mundo debe cotizarse en dólares estadounidenses.

A cambio, Estados Unidos garantiza su protección militar.

Este acuerdo único creó una demanda artificial de dólares a escala mundial.

Todos los países del mundo necesitan dólares para comprar petróleo.

Esto permite a Estados Unidos imprimir dinero a voluntad, mientras otros países tienen que trabajar para obtenerlo.

Financia al ejército.

Al Estado de bienestar.

Al gasto deficitario.

El petrodólar es más importante para la hegemonía estadounidense que los portaaviones.

Y existe un patrón recurrente en lo que les ocurre a los dirigentes que lo desafían:

2000: Saddam Hussein anuncia que Irak venderá su petróleo en euros y no en dólares.

2003: Invasión. Cambio de régimen. El petróleo iraquí se reconvierte inmediatamente al dólar. Saddam Hussein es linchado.

Nunca se encontraron armas de destrucción masiva porque nunca existieron.

2009: Gadafi propone una moneda africana respaldada en oro, el “dinar de oro”, para el comercio del petróleo.

Los correos electrónicos filtrados de Hillary Clinton confirman que esta fue la razón PRINCIPAL de la intervención.

Extracto de un correo:

“Este oro estaba destinado a establecer una moneda panafricana basada en el dinar de oro libio.”

2011: La OTAN bombardea Libia. Gadafi es sodomizado y asesinado. Libia alberga hoy mercados de esclavos a cielo abierto.

“Vinimos, vimos, murió”, dijo Clinton riendo ante la cámara.

El dinar de oro murió con él.

Y ahora, Maduro.

Con cinco veces más petróleo que Saddam y Gadafi juntos.

Venta activa en yuanes.

Creación de sistemas de pago fuera del control del dólar.

Solicitud de adhesión a los BRICS.

Asociación con China, Rusia e Irán.

Los tres países a la vanguardia de la desdolarización mundial.

No es una coincidencia.

Desafiar al petrodólar → cambio de régimen.

Cada. Vez.

Stephen Miller (asesor de seguridad interna de EE. UU.) lo dijo literalmente en voz alta hace dos semanas:

“La industria petrolera venezolana fue creada gracias al sudor, la ingeniosidad y el trabajo de los estadounidenses. Su expropiación tiránica constituye el mayor robo de riquezas y bienes estadounidenses jamás registrado.”

No lo ocultan.

Afirman que el petróleo venezolano pertenece a Estados Unidos porque empresas estadounidenses lo explotaron hace 100 años.

Siguiendo esa lógica, toda nacionalización de recursos en la historia sería un ‘robo’.

Pero aquí está el problema MÁS PROFUNDO:

El petrodólar ya está muriendo.

Rusia vende su petróleo en rublos y yuanes desde la guerra en Ucrania.

Arabia Saudita discute abiertamente pagos en yuanes.

Irán comercia en monedas distintas al dólar desde hace años.

China creó CIPS, su propia alternativa a SWIFT, con 4,800 bancos en 185 países.

Los BRICS desarrollan activamente sistemas de pago que eluden totalmente el dólar.

El proyecto mBridge permite a los bancos centrales liquidar transacciones instantáneamente en monedas locales.

La adhesión de Venezuela a los BRICS, con 303 mil millones de barriles de petróleo, aceleraría este proceso de manera exponencial.

Este es el verdadero objetivo de la invasión.

No se combate el narcotráfico. Venezuela representa menos del 1 % de la cocaína consumida en EE. UU.

No es terrorismo. No existe ninguna prueba de que Maduro dirija una “organización terrorista”.

No es democracia. Estados Unidos apoya a Arabia Saudita, que no celebra elecciones.

Se trata de mantener un acuerdo de 50 años que permite a Estados Unidos imprimir dinero mientras el mundo trabaja para él.

Y las consecuencias son aterradoras:

Rusia, China e Irán ya lo califican como una “agresión armada”.

China es el mayor cliente petrolero de Venezuela. Pierde miles de millones.

Los países BRICS presencian la invasión de un país que comercia fuera del dólar.

Todos los países que contemplan la desdolarización han recibido el mensaje:

Desafíen al dólar y los bombardearemos.

Pero aquí está el problema…

Este mensaje podría acelerar la desdolarización, no detenerla.

Porque ahora todos los países del Sur global saben qué ocurre cuando se amenaza la hegemonía del dólar.

Y comprenden que la única protección es ir MÁS RÁPIDO.

El momento también es inquietante:

3 de enero de 2026: Venezuela es invadida. Maduro es capturado.

3 de enero de 1990: Invasión de Panamá. Captura de Noriega.

36 años de diferencia. Casi el mismo día.

El mismo escenario. La misma excusa del “narcotráfico”.

La misma razón real: control de recursos estratégicos y rutas comerciales.

La historia no se repite. Rima.

¿Qué sucede ahora?

La conferencia de prensa de Trump en Mar-a-Lago marca el tono.

Las compañías petroleras estadounidenses ya están en fila. Politico informó que fueron contactadas sobre un “retorno a Venezuela”.

Se instalará una oposición. El petróleo volverá a cotizarse en dólares.

Venezuela se convierte en otro Irak. Otra Libia.

Pero hay una pregunta que nadie hace:

¿Qué sucede cuando ya no se puede imponer el dólar a punta de bombas?

¿Cuándo tendrá China suficiente poder económico para responder?

¿Cuándo los BRICS, que controlan el 40 % del PIB mundial, dirán “no más dólares”?

¿Cuándo el mundo comprenderá que el petrodólar se mantiene mediante la violencia?

Estados Unidos acaba de mostrar sus cartas.

La pregunta es si el resto del mundo acepta el juego o si está faroleando.

Porque esta invasión es una confesión de que el dólar ya no puede competir por sus propios méritos.

Cuando hay que bombardear países para obligarlos a usar tu moneda, es porque esa moneda ya está muriendo.

Venezuela no es el comienzo.

Es el final desesperado.

¿Qué opinas?

(Esta opinión fue publicada en su cuenta personal de X)