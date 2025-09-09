Detuvieron a un empleado municipal de Colón con más de 77 kilos de marihuana en una pensión

Consideran que se trata del hallazgo de marihuana más grande registrado en Colón.

Una persona de la ciudad de Colón denunció el robo de diferentes elementos en su vivienda. La investigación del personal policial llevó a una pensión y al inesperado hallazgo de 77 kilos de marihuana. Hay un detenido que trabaja en la Municipalidad local y podrían caer otros cómplices. Intervendrá la Justicia Federal.

De acuerdo a lo informado a ANÁLISIS, el lugar se encuentra en calle Presidente Perón, donde se sospechaba de movimientos relacionados al narcomenudeo. Se trata de un predio con varias habitaciones que se alquilan por día.

Este lunes, una familia se olvidó la ventana abierta de su casa. Un ladrón se metió y se llevó un par de zapatillas y una notebook. Tras la denuncia, los policías observaron imágenes de cámaras de vigilancia del 911 y de particulares, que los llevaron a la mencionada pensión.

La Fiscalía solicitó el allanamiento al lugar, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías de Colón. Al ingresar al lugar, debajo de un lavadero, los policías encontraron tres bolsas de arpillera blancas llenas de ladrillos de droga.

La División Drogas Peligrosas trabajó en el lugar y contabilizó 115 envoltorios de marihuana cuyo peso total alcanzó 77,5 kilos. También había una alanza, prendas de vestir y dos celulares que fueron secuestrados.

Se cree que el lugar funcionaba como un punto de distribución de droga al por mayor hacia vendedores de otras localidades del Departamento Colón y también aledaños.

El fiscal dispuso la detención de un hombre de 36 años y el secuestro de su teléfono celular. Se trata de un empleado municipal que se desempeña en Obras Sanitarias.

La Justicia provincial se declarará incompetente en la causa y remitirá las actuaciones al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.