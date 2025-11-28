Seven de la República: así será el fixture de la gran fiesta del rugby en Paraná

La acción masculina se concentrará en El Plumazo y La Tortuguita.

Este fin de semana comienza la gran fiesta del Seven de la República, torneo que reúne a seleccionados masculinos y femeninos de todo el país. El certamen se llevará a cabo el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club.

En la rama masculina, Mar del Plata deberá defender el primer título obtenido en su historia, mientras que por el lado femenino el seleccionado de Buenos Aires buscará conseguir su quinto título al hilo, sumando un total de siete coronas.

La competencia masculina celebra 41 años de historia, mientras que la femenina alcanza su 9ª edición, consolidándose como una pieza clave en el crecimiento del rugby femenino.

La edición masculina se dividirá en Zona Campeonato y Zona Ascenso, con partidos distribuidos entre las canchas de El Plumazo (CAE) y La Tortuguita (Paraná Rowing). Por su parte, el torneo femenino incluirá competencias en Juveniles y Mayores, con partidos en el anexo Yarará (Paraná Rowing), mientras que la final se jugará en la cancha principal de El Plumazo.

A continuación, el fixture completo del Seven de la República Copa Imperial:

Seven de la República Masculino

Zona Campeonato

Zona 1: Mar del Plata, Santafesina, Nordeste y Oeste.

Zona 2: Cordobesa, Sanjuanina, Rosario y Santiagueña.

Zona 3: Salta, Entrerriana, Cuyo y Misiones.

Zona 4: Tucumán, Buenos Aires, Uruguay y Alto Valle.

Jornada 1 (sábado 29 de noviembre)

Zona 1: Mar del Plata - Oeste (10.20)

Zona1: Santafesina - Nordeste (10.20)

Zona 2: Cordobesa - Santiagueña (10.40)

Zona 2: Sanjuanina - Rosario (10.40)

Zona 3: Salta - Misiones (10.40)

Zona 3: Entrerriana - Cuyo (11)

Zona 4: Tucumán - Alto Valle (11)

Zona 4: Buenos Aires - Uruguay (11)

Zona 1: Mar del Plata - Nordeste (17.20)

Zona 1: Santafesina - Oeste (17.20)

Zona 2: Cordobesa - Rosario (17.40)

Zona 2: Sanjuanina - Santiagueña (17.40)

Zona 3: Salta - Cuyo (17.40)

Zona 3: Entrerriana - Misiones (18)

Zona 4: Tucumán - Uruguay (18)

Zona 4: Buenos Aires - Alto Valle (18)

Zona 1: Mar del Plata - Santafesina (19.20)

Zona 1: Nordeste - Oeste (19.40)

Zona 2: Cordobesa - Sanjuanina (19.40)

Zona 2: Rosario - Santiagueña (20)

Zona 3: Salta - Entrerriana (20.00)

Zona 3: Cuyo - Misiones (20.20)

Zona 4: Tucumán - Buenos Aires (20.20)

Zona 4: Uruguay - Alto Valle (20.40)

Jornada 2 (domingo 30 de noviembre)

(P45) Semi Posicionamiento: 4° Zona 2 - 4° Zona 3 (16.20)

(P46) Semi Posicionamiento: 4° Zona 1 - 4° Zona 4 (16.20)

(P47) Semi Bronce: 3° Zona 2 - 3° Zona 3 (16.40)

(P48) Semi Bronce: 3° Zona 1 - 3° Zona 4 (16.40)

(P49) Semi Plata: 2° Zona 2 - 2° Zona 3 (16.40)

(P50) Semi Plata: 2° Zona 1 - 2° Zona 4 (17)

(P51) Semi Oro: 1° Zona 2 - 1° Zona 3 (17)

(P52) Semi Oro: 1° Zona 1 - 1° Zona 4 (17)

Puesto 15: Descenso: Perdedor P 45 - Perdedor P 46 (18.20)

Puesto 13: Ganador P 45 - Ganador P 46 (18.40)

Puesto 11: Perdedor P 47 - Perdedor P 48 (18.40)

Puesto 7: Perdedor P 49 - Perdedor P50 (19)

Puesto 3: Perdedor P 51 - Perdedor P 52 (19)

Copa de Bronce (9°): Ganador P 47 - Ganador P 48 (19.40)

Copa de Plata (5°): Ganador P 49 - Ganador P 50 (20)

Copa de Oro (1°): Ganador P 51 - Ganador P 52 (20.40)

Zona Ascenso

Zona 5: Tierra del Fuego, Andina, Paraguay, San Luis y Chubut.

Zona 6: Sur, Austral, Jujeña, Formosa y Lagos del Sur

Jornada 1 (sábado 29 de noviembre)

Zona 5: Tierra del Fuego - Chubut (10)

Zona 5: Andina - San Luis (10)

Zona 6: Sur - Lagos del Sur (10)

Zona 6: Austral - Formosa (10.20)

Zona 5: Tierra del Fuego - Paraguay (17)

Zona 5: Andina - Chubut (17)

Zona 6: Sur - Jujeña (17)

Zona 6: Austral - Lagos del Sur (17.20)

Zona 5: Tierra del Fuego - Andina (19)

Zona 5: Paraguay - San Luis (19)

Zona 6: Sur - Austral (19)

Zona 6: Jujeña - Formosa (19.20)

Jornada 2 (domingo 30 de noviembre)

Zona 5: Andina - Paraguay (10)

Zona 5: San Luis - Chubut (10)

Zona 6: Austral - Jujeña (10)

Zona 6: Formosa - Lagos del Sur (10.20)

Zona 5: Tierra Del Fuego - San Luis (16)

Zona 5: Paraguay - Chubut (16)

Zona 6: Sur - Formosa (16)

Zona 6: Jujeña - Lagos del Sur (16.20)

Puesto 25: 5° Zona 5 - 5° Zona 6 (18)

Puesto 23: 4° Zona 5 - 4° Zona 6 (18)

Puesto 21: 3° Zona 5 - 3° Zona 6 (18)

Puesto 19: 2° Zona 5 - 2° Zona 6 (18.20)

Campeón Ascenso: 1° Zona 5 - 1° Zona 6 (19.20)

Seven de la República Femenino – Mayores

Zona Campeonato

Zona 1: Buenos Aires, Nordeste, Entrerriana y Austral.

Zona 2: Cordobesa, Tucumán, Alto Valle y Cuyo.

Jornada 1 (sábado 29 de noviembre)

Zona 2: Tucumán - Alto Valle (9.20)

Zona 1: Nordeste - Entrerriana (10)

Zona 2: Cordobesa -Cuyo (10.40)

Zona 1: Buenos Aires - Austral (11.40)

Zona 2: Tucumán - Cuyo (17.20)

Zona 1: Nordeste - Austral (18)

Zona 2: Cordobesa - Alto Valle (18.40)

Zona 1: Buenos Aires - Entrerriana (19.20)

Jornada 2 (domingo 30 de noviembre)

Zona 2: Alto Valle - Cuyo (9:20)

Zona 1: Entrerriana - Austral (10)

Zona 2: Cordobesa - Tucumán (10.40)

Zona 1: Buenos Aires - Nordeste (11.20)

Puesto 7: 4° Zona 1 - 4° Zona 2 (16.20)

Puesto 5: 3° Zona 1 - 3° Zona 2 (17)

Puesto 3: 2° Zona 1 - 2° Zona 2 (17.40)

Final: 1° Zona 1 - 1° Zona 2 (20.20)

Zona Desarrollo

Zona 3: Rosario, Salta, Formosa y Santafesina.

Zona 4: Andina, Sur, Santiagueña y Misiones.

Jornada 1 (sábado 29 de noviembre)

Zona 4: Sur - Santiagueña (9)

Zona 3: Salta -Formosa (09.40)

Zona 4: Andina - Misiones (10.20)

Zona 3: Rosario - Santafesina (11.20)

Zona 4: Sur - Misiones (17)

Zona 3: Salta -Santafesina (17.40)

Zona 4: Andina - Santiagueña (18.20)

Zona 3: Rosario - Formosa (19)

Jornada 2 (domingo 30 de noviembre)

Zona 4: Santiagueña - Misiones (9)

Zona 3: Formosa - Santafesina (9.40)

Zona 4: Andina - Sur (10.20)

Zona 3: Rosario - Salta (11)

Puesto 15: 4° Zona 3 - 4° Zona 4

Puesto 13: 3° Zona 3 - 3° Zona 4

Puesto 11: 2° Zona 3 - 2° Zona 4

Campeón Desarrollo: 1° Zona 3 - 1° Zona 4

Seven de la República Femenino – Juveniles

Zona 1: Buenos Aires, Misiones y Nordeste

Zona 2: Cordobesa, Salta y Formosa.

Zona 3: Tucumán, Rosario y Alto Valle.

Zona 4: Cuyo, Austral y Entrerriana.

Jornada 1 (sábado 29 de noviembre)

Zona 4: Cuyo - Entrerriana (09)

Zona 3: Tucumán - Alto Valle (09.20)

Zona 2: Cordobesa - Formosa (09.40)

Zona 1: Buenos Aires - Nordeste (10)

Zona 4: Austral - Entrerriana (11.20)

Zona 3: Rosario - Alto Valle (11.40)

Zona 2: Salta - Formosa (12)

Zona 1: Misiones - Nordeste (12:20)

Zona 4: Cuyo - Austral (17.40)

Zona 3: Tucumán - Rosario (18)

Zona 2: Cordobesa - Salta (18.20)

Zona 1: Buenos Aires - Misiones (18.40)

Jornada 2 (domingo 30 de noviembre)

(P13) Semi 9° puesto: 3° Zona 1 - 3° Zona 4 (09:00hs)

(P14) Semi 9° puesto: 3° Zona 2 - 3° Zona 3 (9.20)

(P15) Semi 5° puesto: 2° Zona 1 - 2° Zona 4 (9.40)

(P16) Semi 5° puesto: 2° Zona 2 - 2° Zona 3 (10)

(P17) Semi 1° puesto: 1° Zona 1 - 1° Zona 4 (11.20)

(P18) Semi 1° puesto: 1° Zona 2 - 1° Zona 3 (11.40)

Puesto 11: Perdedor P 13 - Perdedor P 14 (12)

Puesto 7: Perdedor P 15 - Perdedor P 16 (12.20)

Puesto 9: Ganador P 13 - Ganador P 14 (16.40)

Puesto 5: Ganador P 15 - Ganador P 16 (17)

Puesto 3: Perdedor P 17 - Perdedor 18 (17.20)

Final: Ganador P 17 - Ganador P 18 (17.40)