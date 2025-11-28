El futsal cerrará el año de manera estelar en el polideportivo del Parque Berduc

El renovado gimnasio cerrado del Parque Berduc recibirá el cierre de la temporada de la APFS.

Por primera vez desde su remodelación habrá actividad deportiva en el gimnasio cerrado del Parque Enrique Berduc de Paraná. La Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) cerrará este domingo de modo estelar su año con una jornada de partidos finales en la pista de parquet del polideportivo ubicado en calle Salta al 700. Se trata de una jornada histórica para la disciplina que tendrá a los mejores equipos de sus categorías jugando en un estadio de primer nivel.

Se disputarán 5 partidos entre los que se destaca la Final Anual de Elite Masculina que enfrenta a los campeones del Apertura y Clausura, Camioneros y Neuquen Amarillo respectivamente. Además, se disputará la final del Torneo Clausura Femenino que enfrentará a Mariano Moreno y el Atlético Neuquen Club. También se disputará la final de la tercera división masculina entre el equipo B del Club Español y La Salle. La jornada se completa con la final de Copa de Plata femenina entre el muleto de AATRA contra Sportivo Urquiza y la promoción por el ascenso/descenso a la categoría de Elite Masculina entre un histórico de la categoría Don Bosco contra José Hernández C.

Cronograma de partidos:

- 13: Promoción Descenso / Ascenso Elite: Don Bosco - José Hernández C

- 14.30: Final Clausura Tercera División Masculina: Español B - La Salle

- 16: Final Copa de Plata Femenino: Sportivo Urquiza - AATRA B

- 17.30: Final Clausura Femenino: Mariano Moreno - Neuquén

- 19: Final Anual Elite Masculina: Camioneros - Neuquén Amarillo