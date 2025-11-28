Una nueva edición de Artistas del Paraná reunirá talento local en una jornada solidaria

En la tarde del viernes 28 de noviembre se realizará en el Círculo Médico de Paraná, ubicado en Urquiza 1135, una nueva edición de la Muestra Artistas del Paraná, un encuentro cultural que convoca a músicos, bailarines, escritores y artistas visuales con un fin solidario. La actividad es organizada en el marco del Programa Artistas del Paraná y del 80° aniversario del Círculo Médico, y tiene como objetivo reunir esfuerzos a beneficio de la Asociación Civil Sendero Originario, una institución local que trabaja junto a comunidades y proyectos socioculturales. El evento se desarrollará en el hall y el auditorio de la entidad, desde las 19:30.

La muestra llega a su octava edición y propone un recorrido por diversas expresiones artísticas a lo largo de toda la tarde y parte de la noche. En el hall del Círculo Médico, se presentará una exposición plástica con trabajos del Taller de Arte coordinado por Adriana Tessore, del Taller de Arte y Territorio de Guillermo Anselmo Vezzosi y del Taller de Fotografía a cargo de Soledad Tessore. Estas producciones forman parte de procesos de formación y creación que acompañaron a artistas de diferentes edades y recorridos, y que se integran especialmente para esta instancia de celebración y solidaridad. En ese mismo espacio se sumará la escritora paranaense Trinidad Lombardi para compartir parte de su obra, junto al músico y rapero Nahuel Aliendro.

A partir de las 20:45, la programación continuará en el auditorio con una secuencia de presentaciones escénicas que reúnen danza, stand up y música en vivo. El Ballet de Folclore Angirú abrirá el segmento con un repertorio que recupera ritmos de distintas regiones del país. Luego será el turno del grupo de tango Tangor, seguido por la pareja integrada por Luz Patricia Bergamaschi, de Paraná, y Adrián Marchetti, de Santa Fe, para presentar una serie de tangos tradicionales. La danza contemporánea tendrá su espacio con el Grupo de Danzas Contemporáneas de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, bajo la coordinación de la profesora María Elena Vásquez.

Entre las intervenciones escénicas también participará la actriz Gaby Pérez con un segmento de stand up, incorporando el humor como parte del recorrido artístico de la noche. La música volverá a tomar protagonismo con la actuación de la Orquesta de Cuerdas de Nivel Medio de la Escuela Constancio Carminio, dirigida por el profesor Maximiliano Zapata Icart, y con la presentación de la cantante paranaense Azul Brasesco. La conducción del evento estará a cargo de Silvia Gallea.

Las entradas pueden adquirirse de manera a un valor de $9.000 mediante la plataforma Eventbrite.