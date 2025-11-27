Estacionamiento medido: “Estamos obligados a construir acuerdo”, dijo Gómez Tutau

Emiliano Gómez Tutau, concejal oficialista de Paraná, se refirió al proyecto del nuevo sistema de estacionamiento medido. Esperan que la iniciativa tome estado parlamentario el jueves. El edil dijo que no es posible avanzar “sin atravesar un debate necesario”. “Estamos obligados a construir acuerdo porque somos distintos actores, hay distintas fuerzas, hay distintas miradas”, aseguró Gómez Tutau en Un martillo para darle forma (Radio Plaza).

“Está muy lejos del espíritu de este gobierno criminalizar a los trabajadores”, dijo y argumentó que esta criminalización sucede justamente “al no tener ninguna ordenanza que regule el sistema de estacionamiento medido”.

En declaraciones radiales, el concejal sostuvo que quieren “un Estado eficiente, inteligente, cercano, capaz de generar un marco de convivencia donde todos nos podamos desarrollar en paz y cumplir con nuestros proyectos personales y familiares”. “En ese marco, no podemos decir que se busca criminalizar a los trabajadores. Por el contrario, la situación actual, al no tener ordenanza que regule el sistema de estacionamiento medido, se criminaliza a los trabajadores. De hecho, en la sociedad nuestra hay un gran malestar con un sector, están mal llamados ‘trapitos’, y eso se debe a que no tenemos claro qué rol va a cumplir el Estado en el marco de esta organización. Por eso el Ejecutivo acerca un proyecto. Ese proyecto empieza con algunas de las ideas, con algunos de los proyectos que hay en los distintos lugares del país, y algunos que acercaron los trabajadores de estas cooperativas para empezar a encontrar acuerdos. Es muy necesario”.