Ya es oficial: Rubén Darío Forestello tendrá su segundo ciclo como DT de Patronato

28 de Noviembre de 2025 - 19:36
El DT nacido en Realicó, La Pampa, volverá al Rojinegro para la próxima temporada.
(Ampliaremos)
El DT nacido en Realicó, La Pampa, volverá al Rojinegro para la próxima temporada.
(Ampliaremos)
Verónica Razzini se había alejado del PRO el año pasado. Los violetas tendrán una bancada con 92 integrantes, mientras que el peronismo cuenta con 96. Pero próximamente podría sufrir un desprendimiento de los cuatro representantes de Catamarca. Los otros referentes que podrían dar el salto.