Este sábado se proyectará "Un cabo suelto", con la presencia de Daniel Hendler

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos tendrá su cierre de jornada este sábado 29 de noviembre con la proyección de Un cabo suelto, la película escrita y dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler. La función está prevista para las 20 en el primer piso del Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15 de la ciudad de Paraná, donde además el público podrá dialogar con el director al finalizar la exhibición. La programación eligió este filme para concluir la edición como una propuesta de humor y tensión sobre la vida en la frontera entre Argentina y Uruguay.

Sin otros recursos que astucia y simpatía, Santiago, el oficial en cuestión, busca evadirse de sus camaradas de la Policía argentina. Lo siguen porque ha visto algo que no debía. A duras penas y siempre al borde de ser atrapado, sortea con gracia obstáculos en apariencia irresolubles. En su huida recibe la ayuda espontánea de personajes locales e, incluso, tiene tiempo para el juego del amor.

Con el estilo y el tono distintivos de Daniel Hendler, la película (en clave de road movie) despliega situaciones y personajes que mantienen, en su punto justo, el umbral del suspenso y el humor. Además de un guion pícaro, de un montaje elaborado, de un excelente casting y de una gran agudeza interpretativa, el encanto de la película se genera a partir de modismos del habla, reglas para cebar el mate, fábricas de quesos o los bailes de los viernes en Mercedes. Lo notable es cómo, en cada uno de estos elementos, late la calma, el buen ánimo, pero también el peligro.

El hecho de que el protagonista no pierda la soltura en su infortunio tal vez sea el motivo de que desconocidos lo ayuden o que una mujer le corresponda el amor a pesar de su condición de prófugo y de su impredecible conducta. La serenidad, ante todo, obtiene sus frutos tanto para el cabo de la historia como para la película en sí misma.

Sobre Daniel Hendler

Nació en Montevideo en 1976. Es actor, director y guionista. Ha sido merecedor de diversos premios internacionales. Un cabo suelto es su tercer largometraje como cineasta, una coproducción entre Uruguay, Argentina y España con un elenco excepcional integrado por Sergio Prina, Pilar Gamboa, Alberto Wolf, Daniel Elías y César Troncoso.