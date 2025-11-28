Milei canceló su participación en el sorteo del Mundial 2026

Mientras el presidente Javier Milei se enfrenta en redes sociales contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el jefe de Gabinete Manuel Adorni informó en su cuenta de X que el mandatario decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, publicó en un escueto posteo que concluyó con acostumbrado “Fin”.

Cabe resaltar que el jefe de Estado había sido invitado por Donald Trump para participar del acto en el Kennedy Center de Washington D.C., donde también se prevé la presencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni. La decisión fue anunciada a horas de que la AFA hiciera pública la sanción de suspensión para Estudiantes de la Plata - de seis meses para su presidente Juan Sebastián Verón y de dos partidos para los jugadores-. Durante los últimos días, Milei se expresó repetidamente en apoyo a Verón y en contra de la AFA en sus redes sociales.

En la ceremonia, FIFA sorteará los grupos del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de los países participantes, publicó Página12.