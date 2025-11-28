El gobierno provincial y el municipio de Larroque buscan dar respuestas habitacionales

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con el intendente de Larroque, Francisco Benedetti, donde se abordaron estrategias para fortalecer la política habitacional en la localidad en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Al término del encuentro, Schönhals dijo que en la reunión "se dialogó sobre la demanda habitacional existente en esta comunidad y las nuevas operatorias que se implementarán junto al organismo provincial".

El funcionario remarcó que "es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La articulación entre provincia y municipios es la clave para ejecutar obras y programas con impacto real".

En tanto, el presidente municipal Francisco Benedetti afirmó que "fue una muy buena reunión" y valoró "la predisposición de las autoridades del organismo provincial para atender las inquietudes de su comunidad".

"Es esencial que los municipios podamos involucrarnos directamente en la implementación de estas políticas. Con el apoyo del IAPV, podemos generar respuestas más ágiles y adaptadas a las realidades locales", expresó el jefe comunal.