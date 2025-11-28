Un conocido frigorífico de Concepción del Uruguay dejará de operar y reubicarán al personal

La compañía avanzó en un proceso de cierre que, por el momento, no incluye despidos masivos, aunque sí se registraron algunos retiros voluntarios.

Desde el sindicato señalaron que los trabajadores serán reubicados en planta La China, perteneciente a Granja Tres Arroyos, lo que garantiza la continuidad laboral de todo el personal afectado.

En esta etapa previa al cierre definitivo, los empleados de Becar están realizando doble turno como parte de la transición acordada, informó La Calle.

La empresa y la organización gremial coordinan el traspaso del personal, que implicará la relocalización total de la planta y evitará la pérdida de puestos de trabajo en el sector frigorífico de la región.