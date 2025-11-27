Demoraron a un bonaerense sospechado de cometer “cuentos del tío” en Paraná

La División Delitos Económicos de la Policía provincial llevó adelante este jueves por la tarde un procedimiento en la ciudad de Paraná, en el marco de una investigación por posibles estafas cometidas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

El operativo se realizó en la intersección de División de los Andes y O’Higgins, donde se interceptó un vehículo con pedido de secuestro. Su conductor, un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue identificado como el posible autor de varias maniobras fraudulentas que tuvieron como víctimas a personas mayores de la capital entrerriana y localidades cercanas.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de la tercera vez que el sospechoso viajaba a Paraná, presuntamente con el objetivo de cometer este tipo de delitos.

En el procedimiento intervinieron distintas áreas de la fuerza y el fiscal de la Unidad Especializada, Nicolás Gotte, quien supervisa las medidas judiciales. Se aguardan órdenes de detención, secuestro y requisas para avanzar en la causa y determinar el alcance de las estafas.

La investigación busca establecer la red de contactos y posibles cómplices del acusado, así como el número de víctimas afectadas por esta modalidad delictiva que apunta especialmente a adultos mayores.

