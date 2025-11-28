Fórmula 1: Colapinto clasificó último para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar

El argentino sufrió inconvenientes con el piso de su A525 y terminó último en la qualy.

Franco Colapinto (Alpine A525) quedó 20º este viernes en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de la Fórmula 1 de Qatar. En su séptimo y último intento, el piloto argentino marcó un tiempo de 1m22s364, calzando un juego de neumáticos medios flamantes.

Factor central de esa merma en el coche es el piso que se debió reemplazar tras el despiste en la práctica, y que no cuenta con una carga como el que se dañó durante el ensayo, y que es determinante para transitar con mejor adherencia en las curvas.

La prestación de las unidades del equipo de Enstone no le permitió tampoco al francés Pierre Gasly progresar en las posiciones, quedando uno por delante de Colapinto a quien aventajó por 252/1000, evidenciando ello el magro andar de ambos autos en esta tanda cronometrada, y que los verá largar desde el fondo de la grilla (de no mediar penalizaciones) este sábado.

Piastri se fortalece y larga primero en el Sprint

Conduciendo sin complicaciones, Oscar Piastri ratificó en la clasificación de la carrera Sprint lo que hizo en el entrenamiento, y consiguió la pole para este sábado, estableciendo 1m20s055 (a 243,087 Km/h.) y dejando el nuevo récord de la pista de Losail a bordo del McLaren MCL39.

De esta manera, el australiano vuelve a posicionarse, tras varias carreras, en la primera posición de una sesión oficial de F1 y superando por 32 milésimas al Mercedes de George Russell, que se filtró entre los autos anaranjados y relegando a Lando Norris, quien ocupó la tercera posición a 0s230.

Detrás quedó cuarto el español Fernando Alonso (a 0s395) continuando mostrando una clara evolución del Aston Martin y superando a los Red Bull de Yuki Tsunoda (a 0s464) y de Max Verstappen (a 0s473), quien continuó quejándose de una merma en el funcionamiento de su RB21. Luego se ubicaron Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) y Alex Albon (Williams), consigna Campeones.