Liga Provincial de Básquet: comienzas las semifinales en Santa Elena y Concepción del Uruguay

La Liga Provincial Masculina de Básquetbol de Mayores 2025 entrará este viernes en la recta final de su definición con la apertura de las semifinales. Urquiza de Santa Elena (1º) enfrentará a Santa Rosa de Chajarí (4º), mientras que Regatas Uruguay (2º) se medirá con Ferro de San Salvador (3º). Ambos partidos se jugarán desde las 21.30 y serán los primeros de las series al mejor de cinco juegos.

Urquiza de Santa Elena viene de superar a Estudiantes de Concordia en los cuartos de final por 2 a 0 y consolidó su condición de candidato en la competencia que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). El elenco del norte de la provincia es el único invicto del torneo, tras la derrota de Regatas Uruguay en Rosario del Tala.

Del otro lado estará Santa Rosa de Chajarí, que derrotó al Centro Juventud Sionista por 2 a 0, cerró la llave en el estadio Moisés Flesler y volvió a meterse en el póker de semifinalistas (cabe recordar que la temporada pasada fue finalista).

Regatas Uruguay, en tanto, es el segundo mejor ubicado entre los semifinalistas. El Remero también tuvo que trabajar y mucho para adueñarse de su serie. Su rival, Peñarol de Rosario del Tala, no se la hizo fácil y vendió cara su derrota: 81 a 80, el marcador final, así lo demuestra. Dos triples de Guido Dellavedova en los últimos 30 segundos inclinaron la balanza a favor del Celeste.

Por su parte, Ferro de San Salvador tuvo que ganar el tercer partido de su llave ante Recreativo Bochas Club de Paraná y en tiempo suplementario por un ajustado 83 a 82. De esta manera, el equipo dirigido por Luciano Correa se instaló entre los cuatro mejores del certamen masculino de mayores.

Quinta Fase: Semifinales (28/11 – 30/11 – 03/12 – 05/12 y 07/12)

En esta Fase se enfrentan los cuatro (4) ganadores de los play off de la Fase 4, al mejor de cinco (5) partidos.- Conforme al orden de la clasificación de la faz regular.-

1º Urquiza - 4º Santa Rosa

2º Regatas - 3º Ferro (San Salvador)

Programación Semifinales:

Viernes 28 Noviembre – 21.30

Urquiza– Santa Rosa

Regatas – Ferro (San Salvador)

Domingo 30 de noviembre – 21

Urquiza – Santa Rosa

Regatas – Ferro (San Salvador)

Miércoles 3 de diciembre – 21

Santa Rosa – Urquiza

Ferro (San Salvador) – Regatas

Viernes 5 de diciembre – 21.30 (de ser necesario)

Santa Rosa – Urquiza

Ferro (San Salvador) – Regatas

Domingo 7 de diciembre – 21 (de ser necesario)

Urquiza – Santa Rosa

Regatas – Ferro (San Salvador)

Sexta Fase: Finales (12/12 – 14/12 – 17/12 – 19/12 y 21/12)

Final: En esta Fase se enfrentan los dos (2) ganadores de los play off de la Fase 5, al mejor de cinco (5) partidos para definir Campeón.

Tercer y Cuarto puesto: En esta Fase se enfrentan los dos (2) perdedores de los play off de la Fase 5, al mejor de tres (3) partidos.