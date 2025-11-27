Otra fatalidad en Entre Ríos: un motociclista murió al chocar con un camión en Concordia

Un joven murió tras protagonizar un choque en moto durante la noche de este miércoles en Concordia. La víctima tenía 30 años y falleció en el acto a causa de un fuerte impacto contra un camión que transportaba aceites vegetales.

Según se informó a Ahora.com, el hecho sucedió alrededor de las 23.30 en Avenida Monseñor Rosch y Juan Manuel de Rosas, en uno de los accesos a Villa Zorraquín.

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban de sur a norte y, cuando el camión intentó doblar, se produjo la colisión que finalizó en la muerte del motociclista.

El camionero tiene 38 años y fue detenido por orden de la Fiscalía. Además, se le realizó extracción de sangre. De la misma manera, tomaron pruebas del cuerpo del joven fallecido.

Asimismo, se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados en el choque: un camión Ford 4000, que transportaba aceites vegetales, y la moto de la víctima, una Guerrero GC 150 Urban.

La víctima, de 30 años, fue identificada como Guillermo Frutos, según informó Concordia Policiales.

El jefe de la Departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, indicó ante Canal Once que en el lugar se hizo presente personal de la Comisaría Quinta, “que constató el fallecimiento de una persona, la cual estaba debajo de un camión Ford 4000, con un tanque cisterna que se dedica a la venta de aceite vegetal”.

Tanto la moto como el camión circulaban en el mismo sentido, sur - norte, “como saliendo de la ciudad. El rodado de gran porte gira hacia la izquierda y en ese momento la moto lo impacta”.

Rosatelli indicó que en la pericia se deberá determinar si el camionero realizó una maniobra indebida. La avenida donde ocurrió este fatal hecho es de gran circulación y según dijo el Comisario está “en muy buen estado y tiene buena iluminación”.