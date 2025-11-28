La Beriso regresa a Paraná con un recital en el estadio de Echagüe

La Beriso vuelve a la capital entrerriana este sábado 29 de noviembre con un show programado para las 21.30 en el estadio del Club Echagüe, en 25 de Mayo 555. La banda retoma así su recorrido por el país con una serie de presentaciones que revisitan más de veinte años de historia y buscan reencontrarse con su público paranaense.

Formada en 2001 en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, la agrupación sostiene desde sus primeros pasos una identidad ligada al trabajo independiente. Aun cuando su crecimiento los impulsó a escenarios cada vez más grandes y a acuerdos con sellos internacionales, mantuvieron la producción propia como una marca de estilo.

El espíritu del rock barrial y la impronta personal de su cantante, Rolando Sartorio, atraviesan buena parte de sus letras. El músico ha contado en distintas entrevistas que varias canciones surgieron del dolor por la pérdida de sus hermanas, un gesto íntimo que se transformó en uno de los sellos emotivos del grupo.

A lo largo de su trayectoria, La Beriso participó de distintos festivales del país —entre ellos Federación Rock y el Bombardeo del Demo en 2005— y realizó numerosas giras por el interior. Con la presentación de su cuarto disco, Atrapando sueños, en el Teatro Flores en 2011, dieron un salto de escala que los llevó al año siguiente a llenar por primera vez un microestadio en el Club Argentino de Quilmes. Desde entonces, su presencia se amplió a salas como el Auditorio Sur, el CCP de Luján y, más tarde, al emblemático Luna Park, donde grabaron el álbum en vivo Vivo por la Gloria.

El período siguiente consolidó su convocatoria: estuvieron en varias ediciones de Cosquín Rock entre 2014 y 2017, actuaron en el Microestadio Malvinas Argentinas, ofrecieron un show en Montevideo y sumaron fechas en el exterior. En 2015 reunieron a más de 40.000 personas en el Estadio Único de La Plata, donde también registraron un DVD. Incluso fueron banda invitada en los recitales de The Rolling Stones en esa misma ciudad en 2016. Ese año lanzaron Pecado Capital, disco que alcanzó certificación de oro.

Entradas

Platea alta (preventa): $70.000

Campo y tribuna (preventa 3): $50.000

General: $80.000

Los tickets pueden adquirirse a través de Platea Vip.