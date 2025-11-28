El 12 de diciembre se cerrará el año pugilístico en Paraná

Con la organización del excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López se llevará a cabo el 12 de diciembre en el Club Ministerio la última velada pugilística de 2025 en Paraná. Habrá en juego un título de la Federación Entrerriana de Box (FEB) y un campeón argentino animará una de las peleas.

En la pelea de semifondo se presentará la actual titular de la FEB de la categoría Hasta 57 kilos, la paranaense Zamira Beber, quien expondrá por segunda vez su corona. La retadora será la concordiense Belén Sánchez.

Y en la última pelea de la noche se producirá el regreso al ring del local Nicolás Pagliaruzza, quien tras más de un año de inactividad volverá a calzarse los guantes en un difícil compromiso. Paya se medirá con el actual campeón nacional de la categoría Hasta 64 kilos, el colonense Alan Godoy, consigna Uno.

La programación completa:

Tomás Cuatrin (Escuela Municipal de Box del Club Ministerio) vs Marcos Orrego (Team Peligro), categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Axel Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Benjamín González (Gimnasio Carlos González), categoría Hasta 81 kilos.

Ailen Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonella Bianchi (Motobox), categoría Hasta 50 kilos.

José López (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Thiago Valdez (Toa Fight), categoría Hasta 64 kilos.

Leonel Díaz (Boxing Paraná) vs Exequiel Fernández (Feliciano), categoría Hasta 60 kilos.

Germán Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Rocco Sánchez (Lanús), categoría Hasta 52 kilos.

Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Gerónimo Wild (Toa Fight), categoría Hasta 81 kilos.

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Elián Díaz (Concordia), categoría Hasta 75 kilos.

Zamira Beber (Payabox) vs Belén Sánchez (Concordia), por el título entrerriano de la categoría Hasta 57 kilos.

Nicolás Pagliaruzza (Payabox) vs Alan Godoy (Colón), categoría Hasta 64 kilos.