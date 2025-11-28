Gimnasia asoma en el futuro del entrerriano Milton Casco, ya sin lugar en River

Debido a que no será tenido en cuenta en River por Marcelo Gallardo en 2026, el futbolista entrerriano Milton Casco aparece como una opción para Gimnasia y Esgrima La Plata. Es que ras iniciarse en Atlético María Grande, el lateral izquierdo fue jugador de inferiores del Lobo y debutó en la Primera División con la camiseta del Tripero.

Estuvo durante tres años en el conjunto de la Ciudad de las Diagonales, donde se asentó en Primera División y luego emigró a Newell’s Old Boys de Rosario, donde se consagró campeón del Torneo Oficial 2013, con compañeros como su comprovinciano Gabriel Heinze. Maxi Rodríguez y Nacho Scocco.

Por su parte, Nacho Fernández, otro de los borrados por el Muñeco, también está muy ligado al elenco platense. Incluso, tendría todo encaminado para cerrar su vuelta tras terminar su segundo ciclo con la camiseta de La Banda. En ese sentido, Casco y Fernández compartieron vestuario en River durante varios años y podría ser un factor clave para que el exfutbolista de La Lepra siga sus pasos.

Por último, otra cuestión a tener en cuenta es que el hijo del defensor de 37 años, Gianluca, integra las filas de la Novena de Gimnasia. De hecho, el joven fue noticia hace poco más de un año por un golazo de rabona que hizo en la victoria 4-0 de su equipo ante Independiente Rivadavia, publica TyC Sports.

Casco, quien vive en las cercanías de la ciudad de La Plata, si bien sabía que su rol era más bien secundario, no esperaba ser borrado por Gallardo. De hecho, en varias oportunidades hizo público su deseo de retirarse con la camiseta de River. Igualmente, habrá que esperar a los próximos días a que se acomode su salida para saber si se irá a Gimnasia o a otro club.