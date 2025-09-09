Juegos Evita: senadores peronistas valoraron que el Gobierno "haya reconsiderado su decisión"

Desde el bloque de senadores justicialistas de Entre Ríos celebraron que el gobierno provincial haya reconsiderado su decisión y ahora garantice la participación de la delegación entrerriana en los Juegos Nacionales Evita 2025, lo cual "demuestra que con voluntad política es posible priorizar lo importante".

"Luego de la preocupación expresada por familias, entrenadores, deportistas, federaciones, municipios y legisladores, valoramos que las voces de la comunidad hayan sido escuchadas y se haya encontrado una solución que permita a nuestros jóvenes representar a la provincia en esta instancia tan significativa", señalaron.

Y destacaron: "Los Juegos Evita no son solo una competencia deportiva. Son una política pública de inclusión social, una oportunidad para que miles de jóvenes de distintos rincones de Entre Ríos puedan soñar, esforzarse y crecer a través del deporte. Por eso, lamentamos que en un primer momento se haya tomado una decisión que ponía en riesgo ese derecho. Desde nuestro bloque presentamos un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo para conocer en detalle los fundamentos de la decisión inicial y asegurar que este tipo de situaciones no se repitan".

Finalmente, manifestaron: "Es fundamental garantizar transparencia, previsibilidad y compromiso con las políticas que impactan directamente en nuestras juventudes. Reafirmamos nuestro acompañamiento a las familias, a las y los deportistas, y a toda la comunidad deportiva entrerriana. Porque creemos firmemente en un Estado que abra caminos y no cierre oportunidades".