Rogel estuvo en Gualeguaychú en un acto político: entregaron ambulancias

Fabián Rogel estuvo en Gualeguaychú. Acompañó al gobernador Rogelio Frigerio en un acto en el cual se entregaron ambulancias para el sur entrerriano.

“Esta recomposición del parque automotor sanitario era una necesidad que se hacía evidente en toda la provincia y que ahora comienza a revertirse con estas incorporaciones”, escribió Rogel en un posteo que publicó en Facebook.

Contó que en su condición de diputado, le cursaron la invitación “para participar de este importante acontecimiento y por eso estuve tanto con el gobernador Rogelio Frigerio, como con el intendente local Mauricio Davico”.