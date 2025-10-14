“Chiquito” Romero rescindió su contrato con Boca para atajar en Argentinos Juniors

El misionero llegará al Bicho de La Paternal y firmará un contrato hasta fin de año.

Sergio Romero se desvinculó de Boca y llegó a un acuerdo para seguir su carrera en Argentinos Juniors. En el Bicho de La Paternal será el reemplazante de Diego Rodríguez, quien sufrió una grave lesión que lo marginará del resto de la temporada.

Este martes el club de La Ribera confirmó la salida del exarquero de la selección argentina de fútbol. "El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos", comunicó el Xeneize.

Este lunes hubo una reunión positiva entre la entidad de La Paternal y el guardameta, donde acordaron un contrato hasta fin de año. De esta manera, el Bichito Colorado sumará un arquero para las semifinales de la Copa Argentina.

La rescisión de Chiquito significará en un importante ahorro contractual para Boca. En tanto, Argentinos suma a un futbolista de mucha experiencia, tanto en el plano nacional como internacional, a bajo costo, dado que Romero aceptó rebajar sus pretensiones salariales.

Inicialmente, parecía que Romero no iba a poder jugar el Torneo Clausura y solo sería sumado para la Copa Argentina, pero lo cierto es que AFA autorizó su inscripción dado que el 70% del torneo no se cumplió como consecuencia de la existencia de los Playoffs.

La dirigencia del Xeneize, con Juan Román Riquleme como presidente, no puso reparos para la salida del golero de 38 años, fundamentalmente a raíz de que hoy Agustín Marchesín, Leandro Brey (al que sondearon y la institución de La Ribera declaró innegociable) y Javier García están por encima en la consideración.

Asimismo, su contrato terminaba en diciembre y no estaba en los planes renovarle, con lo cual se iba libre a fin de año si no cambiaba de destino, señala TyC Sports.

Aunque Romero no atajó en los más de 10 meses que van del año, en Argentinos lo tenían como prioridad más allá de que la segunda opción que barajaron fue Facundo Altamirano (arquero de Patronato en la obtención de la Copa Argentina 2022), actualmente en San Lorenzo.