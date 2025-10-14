Adrián Bruffal se convirtió oficialmente en el nuevo presidente de Patronato

Tal como estaba previsto, el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica realizó este martes la Asamblea General Ordinaria y renovó sus autoridades. Adrián Bruffal se convirtió oficialmente en el nuevo presidente de la entidad de Villa Sarmiento; reemplazará en el cargo a Dante Molina, tal como se sabía desde hace semanas.

La asamblea contó con buena concurrencia de socios y se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la sede central, ubicada en calle Grella. Allí, se trató la elección de 17 miembros de comisión directiva (14 titulares y 3 suplentes), más 3 síndicos que conformarán la CD por los próximos dos años.

Una buena concurrencia de socios tuvo la Asamblea en el SUM de Patronato.

Cabe destacar que Bruffal encabezó la única lista (“Pertenencia y Crecimiento Rojinegro”) que se presentó en el plazo establecido como propuesta para la renovación de autoridades. Y según informó el club, estará acompañado por los siguientes socios: Darío Ábalos; Gonzalo Andino; Juan Eppinger; Julian Augusto Gea Sánchez; Alejandra Giannechini; Hernán Gómez; Emiliano Gómez Tutau; Daniel Lambarri; María Marte Lassaga; José Menghi; Albina Migueles; Dante Molina; Víctor Müller; Tomás Parkinson; Celeste Rodríguez y Fermín Tristán. Los síndicos designados son Elena Mauri y Guilermo Abasto como titulares; y Simón Righelato, como suplente.

“La Comisión Directiva tomará posesión de su mando a los ocho días de haber sido elegida por la Asamblea respectiva. En su primera reunión quedarán definidos los cargos”, indicaron desde el Rojinegro.