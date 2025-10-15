“Tenemos que reorganizar todo el esquema futbolístico”, dijo Brufal

El flamante presidente Adrián Bruffal asumió como presidente de Patronato durante una asamblea ordinaria desarrollada en la sede social del club. Tras la asunción, el titular de Patrón dialogó con la prensa y expresó que “la asamblea realmente fue una fiesta, la compartimos con todas las socias y socios del club. Mucho afecto, mucho cariño por la gente que está y por el compromiso institucional que tiene toda esta hermosa gente”.

A lo que agregó en declaraciones a Canal 11: “En realidad somos gente que nos conocemos mucho, hemos trabajado durante largo tiempo en el club y lo único que estamos haciendo hoy es un cambio de figura”.

Más adelante, Brufal adelantó que una de las prioridades será reorganizar el esquema deportivo tras una temporada con altibajos. “Primero hay que ordenar un poco la cuestión del fútbol. Lamentablemente nos fue mal este domingo pasado en Córdoba y tenemos que reorganizar todo el esquema futbolístico en función de las necesidades del club para el año que viene”, señaló.

El dirigente evitó confirmar la continuidad del entrenador Gabriel Gómez, aunque reconoció que las conversaciones están en marcha. “Estamos charlando”, indicó, y aclaró que el cuerpo técnico y el plantel profesional entraron en un período de descanso antes de tomar definiciones.

Además, remarcó la importancia de sostener un modelo de juego común entre la Primera División y las divisiones inferiores. “Creo que es muy importante definir un esquema de juego tanto para la Primera Nacional como para el resto de las categorías. En ese esquema va a trabajar Carucha Muller, que será el nexo entre el plantel de primera y las divisiones inferiores del club”, afirmó.

También reveló su intención de generar ingresos adicionales mediante eventos y convenios, aprovechando la infraestructura del club. “Vamos a firmar el convenio la semana que viene y a partir de ahí trabajaremos con las fechas. Tenemos una infraestructura muy importante y debemos aprovecharla; el club debe abrirse a la ciudad, provocar ese círculo virtuoso entre la sociedad de Paraná, el club, el deporte y las asociaciones”.